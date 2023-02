Cardona: «Fabbian? Primo giallo inesistente! Non è accettabile»

Marcello Cardona, presidente della Reggina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della sfida fra i calabresi e la Cittadella. Il patron amaranto commenta gli episodi arbitrali della gara, fra cui figura l’espulsione di Fabbian

CAMBIATA – Queste le parole di Cardona: «Doppio giallo a Fabbian? La partita è cambiata nettamente, siamo molto amareggiati. Anche il giallo a Majer, io spero che queste situazioni vengano viste attentamente. Ha cambiato nettamente la partita, un match senza alcun tipo di tensione. Due ammonizioni che hanno cambiato completamente l’andamento della partita con la Reggina avanti 0-2 in modo netto e chiaro. Io credo che la prima ammonizione di Fabbian e quella di Majer hanno cambiato il corso. Così non va bene. Le due ammonizioni devono essere viste con un’intelligenza da parte di chi deve fare valutazioni. La prima di Fabbian e quella di Majer completamente inesistenti. Non è accettabile».