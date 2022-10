Carboni unica buona notizia per Inzaghi: ora esordio anche in Europa? – CdS

La prima volta non si dimentica, anche se il risultato non è certo memorabile. Valentin Carboni ha fatto il suo debutto assoluto in prima squadra con l’Inter, ed ora convocabile anche in Europa.

ESORDIO ASSOLUTO – L’unica vera buona notizia per Simone Inzaghi è l’esordio di Valentin Carboni. Prodotto dalla Primavera dell’Inter, è stato inserito nel corso degli ultimi minuti della sfida contro la Roma come mossa della disperazione. L’esterno sinistro argentino classe 2005 ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia dell’Inter. Campione d’Italia nella scorsa stagione con la Primavera di Cristian Chivu, successivamente è stato convocato subito in prima squadra da Simone Inzaghi nel corso di questa estate. Ora è anche convocabile per la UEFA Champions League e chissà se avrà chance di giocare anche lì.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona