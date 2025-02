Carboni torna all’Inter dopo l’infortunio: la strategia per il futuro

L’Inter e Valentin Carboni si ritroveranno in questa stagione. Il talento argentino dopo il rovinoso infortunio sarà a disposizione di Inzaghi nel proseguo di questa stagione. Ecco come sarà gestito nei prossimi mesi.

TALENTO GREZZO – L’Inter accoglierà nuovamente Valentin Carboni tra le proprie fila. Un talento grezzo del 2005 che ha fatto vedere sprazzi di grande calcio tra i professionisti. L’Inter lo ha ceduto nel luglio 2024 al Olympique Marsiglia con la formula del prestito con un’opzione di riscatto fissata a 36 milioni di euro e una contro-opzione a favore dell’Inter di 40 milioni. Tuttavia, durante un allenamento con la nazionale argentina a ottobre 2024, Carboni ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione. In seguito a questo infortunio, l’Inter e il Marsiglia hanno concordato la risoluzione anticipata del prestito, permettendo a Carboni di proseguire il recupero sotto la supervisione dello staff medico nerazzurro

Inter, Carboni potrebbe essere un rinforzo inaspettato

RINFORZO INASPETTATO – L’Inter con Carboni avrà un arma in più in attacco. Deve smaltire il grave infortunio e ci sarà un lungo recupero, ma quasi sicuramente sarà a disposizione sul finire di questa stagione e pronto per il mondiale per Club. Il ragazzo gioca principalmente come esterno offensivo, ma può anche ricoprire il ruolo di trequartista o seconda punta. Per Simone Inzaghi potrebbe essere un rinforzo inaspettato in vista dei tanti impegni. Potrà essere utile non solo per la lotta scudetto verso aprile/maggio ma anche e soprattutto per la tournee americana. Joaquin Correa ancora fuori per infortunio. Marko Arnautovic entrato dalla panchina per sostituire un acciaccato Marcus Thuram, si è leggermente infortunato durante Inter-Fiorentina. Mehdi Taremi è la fotocopia sbiadita dell’iraniano che segnava gol a raffica in portogallo. Con una situazione emergenziale come questa, ecco che Valentin Carboni potrebbe essere la luce in fondo al tunnel. L’argentino ha il talento per ritagliarsi un posto da protagonista nell’Inter di Simone Inzaghi.