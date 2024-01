Carboni, pronti via con la Ternana! Subito in campo dopo il prestito dall’Inter

Differentemente dal compagno Jan Zuberek, per Franco Carboni – dopo l’arrivo in prestito dall’Inter – è tempo di scendere subito in campo dal primo minuto con la sua nuova squadra, la Ternana.

TITOLARE – Dopo i sei mesi non totalmente soddisfacenti in prestito al Cagliari, l’Inter ha girato Franco Carboni in prestito in Serie B, alla Ternana. Pochi giorni di allenamento e subito in campo, a sinistra del centrocampo a quattro schierato dal tecnico Boloca per affrontare il Bari in trasferta.