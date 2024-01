Carboni: «Sto bene, voglio continuare così! Ecco mio ruolo preferito»

Valentin Carboni ha segnato un gol nel 2-3 con cui il Monza ha battuto il Frosinone. Tutta la soddisfazione del talento, in prestito dall’Inter, nel post-partita di Sky Sport

CRESCITA – Queste le parole di Carboni: «Sono molto contento per la partita, abbiamo portato a casa tre punti importantissimo. Sto crescendo in questi mesi, sto bene e voglio continuare così. Ruolo preferito? Se devo dirne uno mi piace fare il trequartista. Però sono a disposizione del mister, gioco dove mi chiede. Gestione Palladino? Sicuramente nei primi mesi ho fatto un po’ di fatica, volevo giocare ma sono scelte del mister. Mi ha portato piano piano, mi sento bene e spero di continuare così. Io con Colpani? Mi trovo bene, grande giocatore. Cerco di rubargli qualche cosa, mi trovo bene. È forte, ci aiutiamo anche quando giochiamo insieme in campo. Tiro da fuori? non so se è una mia caratteristica, cerco di migliorarla sempre. A volte mi manca, in allenamento cerco di migliorarlo che è molto importante».