Carboni salva il Venezia: Gytkjaer condanna il Como al pari

Si chiude con il risultato di 1-1 l’anticipo del sabato pomeriggio tra il Como di Cesc Fabregas e il Venezia di Di Francesco che strappa il pari all’ultimo secondo grazie a una giocata dell’ex Inter, Carboni.

ARIA DI LAGO – Si chiude con il risultato di 1-1 lo scontro salvezza tra Como e Venezia andato in scena nel pomeriggio di oggi allo stadio Sinigaglia. Parte subito forte il Como che al 22′ Maximo Perrone colpisce di testa il corner calciato verso l’area piccola. Palla che si spegne sul palo con il portiere veneziano non ci sarebbe mai arrivato. Alla mezz’ora di gioco prova a farsi vedere il Venezia con Alessio Zerbin che prova una rasoiata che viene anticipata da un provvidenziale Jean Butez. Nel finale di primo tempo si fa ancora pericoloso il Venezia con Alfred Duncan che di testa impensierisce il portiere comasco.

Il Venezia strappa il pari al 95′: Como condannato da Gytkjaer

RIPRESA – Al 49′ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Jonathan Ikone. Palla che rimbalza sui suoi piede e bravo a insaccare per la rete dell’1-0. AL 95′ la doccia gelida per i padroni di casa: Smolcic non valuta bene l’intervento e in area di rigore investe Franco Carboni. Al triplive fischio è 1-1, con Gytkjaer che dal dischetto non manca l’appuntamento con il gol e regala un punto insperato al Venezia.