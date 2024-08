Carboni, prima vittoria col Marsiglia! In campo a Tolosa

Primo sorriso per Carboni da giocatore del Marsiglia. L’attaccante in prestito dall’Inter entra nella vittoria per 1-3 dell’OM in casa del Tolosa, nella terza giornata di Ligue 1. Vale il primato momentaneo a sette punti col Nantes.

IL SUCCESSO – Vince il Marsiglia di Roberto De Zerbi e Valentin Carboni, per andare al meglio alla prima sosta per le nazionali. Finisce 1-3 la partita in casa del Tolosa, con Mason Greenwood protagonista. L’attaccante arrivato dal Manchester United, che sarebbe potuto andare alla Lazio in estate, sblocca il risultato al 16′ e si ripete un minuto dopo per una rapidissima doppietta. Al 52′ il punteggio è già in cassaforte, quando Charlie Cresswell fa autogol. Solo nel finale il gol della bandiera per i padroni di casa, quando al 90′ accorcia Shavy Babicka ma senza che ci sia possibilità di recuperare il risulatto. Carboni entra in campo al 66′, prendendo il posto di Amine Harit. Per l’attaccante in prestito con diritto di riscatto dall’Inter è la seconda presenza con il Marsiglia, dopo che la scorsa settimana aveva esordito nel pareggio per 2-2 in casa contro il Reims. Ancora attende di poter segnare il suo primo gol in Francia.

Tolosa-Marsiglia 1-3 con subentro di Carboni

Gol: 16′, 17′ Greenwood, 52′ aut. Cresswell, 90′ Babicka (T).