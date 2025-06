Carboni e Pio Esposito: ne resterà soltanto uno! America decisiva – CdS

Carboni e Francesco Pio Esposito si giocano il proprio futuro all’Inter: uno solo dovrebbe rimanere a Milano nella prossima stagione per giocare ad alti livelli, l’altro andrà via in prestito. Il Mondiale per Club in America diventa decisivo.

L’ATTACCO – Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito: ne resterà soltanto uno, per citare la famosa e iconica frase di Highlander. Solamente uno dei due, scrive il Corriere dello Sport, resterà all’Inter la prossima stagione. L’altro verrà girato in prestito in qualche squadra per proseguire nel suo percorso di crescita. Il loro futuro si deciderà negli Stati Uniti. Infatti, complice l’assenza di Mehdi Taremi rimasto in Patria per le questioni legate all’escalation Israele-Iran, l’attacco dell’Inter è diventato numericamente in emergenza. Infatti, dalla passata stagione, sono rimasti solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, viste le partenze di Joaquin Correa (ha vinto nella notte col Botafogo al Mondiale per Club) e Marko Arnautovic. Oltre ai due titolari, Chivu oggi può contare su Pio Esposito, Sebastiano Esposito e appunto Valentin Carboni. Pio e Valentin si gioca il futuro in nerazzurro.

Carboni o Esposito: alla fine chi rimarrà all’Inter? Il futuro passa dall’America

SOLO UN TALENTO RIMARRÀ – Uno farà parte dell’Inter della prossima stagione, l’altro andrà in prestito. Sarà Carboni o Pio Esposito? Il primo è reduce da un brutto e lungo infortunio al crociato, che gli ha impedito di giocare a Marsiglia nella passata stagione. A gennaio, infatti, è dovuto ritornare alla casa base. Il secondo ha chiuso l’ultimo campionato di Serie B con 20 gol, ma mancando la promozione in Serie A nella finale playoff con la Cremonese. Negli Stati Uniti si deciderà il loro futuro.

