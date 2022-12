Carboni non gioisce come il fratello: non gioca e il Cagliari perde

Carboni gioca di nuovo zero minuti col Cagliari, per la seconda partita consecutiva. Nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie B il prestito Inter guarda dalla panchina i suoi perdere 1-0 con la Ternana.

NUOVO FLOP – Il Cagliari di Franco Carboni continua a essere una delle grandi delusioni di questa Serie B. Il difensore in prestito dall’Inter però non può avere responsabilità nella sconfitta per 1-0 contro la Ternana: non gioca neanche un minuto. Segna per i rossoverdi César Falletti all’8’, su rigore concesso per un ingenuo fallo di Adam Obert. A un quarto d’ora dalla fine il rigore ce l’ha anche il Cagliari, per tocco di mano di Francesco Di Tacchio, ma Anthony Iannarilli lo para a Leonardo Pavoletti. Al posto di Carboni ha giocato Antonio Barreca. Per il Cagliari una vittoria nelle ultime dieci giornate e interrompe una serie di cinque pareggi consecutivi. Carboni non può nemmeno gioire dopo il gol del fratello Valentin in Inter-Red Bull Salisburgo (vedi highlights).