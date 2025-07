Carboni: «Mondiale per Club importante per me. Sono contento!»

Valentin Carboni si trova in ritiro a Moena con il Genoa e sta facendo i suoi primi allenamenti con il grifone. Il giocatore in prestito dall’Inter ha parlato per Tutto Mercato Web per la prima volta della sua scelta di carriera.

PRIME VOLTE – Il grave infortunio, poi il recupero a Milano e le partite negli Stati Uniti con l’Inter: Valentin Carboni vuole ricominciare al meglio. Il giocatore argentino ha grande potenziale e non vede l’ora di esprimerlo ora al Genoa in prestito. Carboni ha detto: «Sono buone sensazioni, sono contento di essere qua. Come ho detto al mister e al direttore, sono felice ed è una buonissima opportunità per me. I ragazzi mi hanno accolto bene. Io già sapevo qualcosa, anche se con l’infortunio non stavo giocando. Sapevo che sarebbe stato difficile trovare una squadra. Mi è servito molto il Mondiale per Club. Lo stadio, il mister e la tifoseria sono stati un punto a favore affinché io venissi al Genoa. Il Mondiale per Club quanto è stato importante? Molto. E’ stata una buona opportunità per tornare a giocare. Carboni, cosa ti ha detto Vieira? Mi ha detto di venire al Genoa che era una grande squadra. C’erano tantissimi giovani, io ho visto anche le partite precedenti ma anche quando il mister era allo Strasburgo»