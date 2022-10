Carboni c’è, Liverani lancia il giovane dell’Inter contro l’Ascoli

Seconda da titolare per Franco Carboni con il Cagliari, dopo aver trovato poco spazio nella prima parte di stagione. Il tecnico Fabio Liverani punta sul giovane attaccante in prestito dall’Inter nell’importante gara di questa sera contro l’Ascoli.

FIDUCIA – Aumenta il minutaggio per Franco Carboni, che dopo essere sceso in campo da titolare nell’ultima partita contro il Brescia, torna dal primo minuto anche questa sera. Il tecnico del Cagliari Fabio Liverani punta infatti anche su di lui per provare a portare a casa un’importante vittoria questa sera sul campo dell’Ascoli. Calcio d’inizio alle ore 20.30.