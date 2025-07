Carboni al Genoa, Thorsby: «Giovane interessante. Non vediamo l’ora!»

Nelle prossime ore Valentin Carboni si unirà al Genoa. Mortem Thorsby, nell’attesa di accogliere il giocatore dell’Inter, racconta le sue aspettative sul futuro compagno.

ATTESA – Valentin Carboni si preparare a lasciare l’Inter e a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il passaggio, in prestito, dell’attaccante argentino è, ormai, di dominio pubblico. Manca, infatti, solo l’ufficialità ma l’annuncio, di fatti, c’è già stato indirettamente. Nell’attesa di dare il benvenuto al giocatore, atteso domani nel ritiro rossoblù, sia l’allenatore Patrick Viera che il suo futuro compagno Mortem Thorsby hanno parlato di lui. Intervistato da Sky Sport in diretta dal centro sportivo del Genoa, infatti, il calciatore norvegese ha detto la sua sul giovane dell’Inter.

Valentin Carboni atteso a Genoa: il benvenuto di Thorsby

ASPETTATIVE – Sulla fase di pre-campionato del Genoa e sul prossimo approdo in squadra di Valentin Carboni, Mortem Thorsby ha dichiarato: «Valentin Carboni è un giocatore sicuramente molto interessante, giovane, che ha tante potenzialità. Non vediamo l’ora di averlo con noi. La forma fisica è una cosa importante per me, ma credo di non aver bisogno di tantissimo tempo per recuperarla. Però abbiamo tanti nuovi giocatori e dobbiamo ancora migliorare se vogliamo crescere anche nella prossima stagione. Questa settimana servirà tantissimo per prepararci bene».