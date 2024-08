Carboni, esordio non eccezionale: per il Marsiglia soltanto pari

Prima presenza per Carboni al Marsiglia, dopo il trasferimento dall’Inter. L’attaccante argentino entra nel pareggio del Marsiglia in casa contro il Reims: al Vélodrome finisce 2-2.

NIENTE BIS – Dopo aver dilagato 1-5 a Brest nella prima giornata di Ligue 1, stavolta il Marsiglia non si ripete nella seconda. L’esordio stagionale in casa, con la prima per Valentin Carboni (partito dalla panchina), vede soltanto un 2-2 contro il Reims. Eppure, al 25′, la squadra di Roberto De Zerbi si era portata in vantaggio con un gol di Amine Harit. Questo prima di subire il ribaltone da parte degli ospiti, a segno con Sergio Akieme al 51′ e Yaya Fofana quattro minuti più tardi. Poi ci pensa Mason Greenwood, al 71′, a evitare la sconfitta segnando per la seconda giornata su due dal suo arrivo in Francia. Successivamente De Zerbi manda in campo Carboni, che prende il posto di Harit al 78′. Per il prestito Inter dodici minuti più recupero, ma il Marsiglia non riesce a trovare l’acuto per completare il ribaltone. In classifica hanno più punti dell’OM in quattro: Lens, Lille, Monaco e ovviamente PSG, le uniche ancora a punteggio pieno al termine della seconda giornata.

Marsiglia-Reims 2-2: niente vittoria all’esordio per Carboni

Gol: 25′ Harit, 51′ Akieme, 55′ Y. Fofana (R), 71′ Greenwood.