Carboni entra nel finale, ma Cagliari serata no: perde e con rigore sbagliato

Per Carboni seconda presenza con la maglia del Cagliari, ma stavolta non c’è rimonta nel finale come col Cittadella. I sardi perdono 1-0 in casa della SPAL, sbagliando pure un rigore.

SUBENTRO INFELICE – Poco da fare per Franco Carboni, terzino sinistro in prestito dall’Inter al Cagliari. L’argentino entra al 79′ per Adam Obert, che aveva causato l’1-0 della SPAL perdendosi Andrea La Mantia su cross dalla sinistra per il colpo di testa vincente. Il risultato però non cambia più, in una partita molto contestata. I rossoblù restano in dieci dal 31′, per un rosso diretto ad Alessandro Di Pardo complice un intervento a gamba alta. Poi, nella ripresa, rigore assegnato dal VAR ma Gianluca Lapadula se lo fa respingere di piede dall’ex Inter Enrico Alfonso (calciato malissimo). Anche la SPAL chiude con un’espulsione, doppio giallo a Patryk Peda all’80’, ma regge e conquista i tre punti. Carboni sale a due presenze col Cagliari in Serie B e una in Coppa Italia, tutte da subentrato.