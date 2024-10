Carboni consigliato da Messi: arriva la decisione dopo l’infortunio!

Valentin Carboni si è rotto il legamento crociato in Nazionale argentina. Ora, su consiglio del mitico Leo Messi, ha preso una decisione molto importante. L’Inter osserva.

IMPREVISTO – Nella calda estate delle trattative anche il nome di Valentin Carboni, nel suo piccolo, ha tenuto banco. Il giovane attaccante dell’Inter, etichettato come promettente futuro titolare nerazzurro, era stato corteggiato da una serie di club esteri. Tra questi il Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, è stato il più determinato ad ottenerlo, con un prestito oneroso di un milione di euro. Un periodo proficuo quello estivo per Carboni, che ha trovato spazio anche nella Nazionale argentina di Lionel Scaloni. Proprio l’Albiceleste, però, non ha portato grande fortuna al giocatore dell’Inter, che solo pochi giorni fa ha subito un grave infortunio al ginocchio. Ora arriva la decisione su consiglio di Leo Messi, il quale, nel post partita di Argentina-Bolivia, ha voluto far sentire la sua vicinanza al baby talento.

Carboni ha deciso di operarsi su consiglio di Leo Messi

IOPERAZIONE – Carboni ha deciso di optare per l’operazione in maniera tale da ricostruire il legamento crociato e iniziare sin da subito la fase di riabilitazione. E su consiglio di Messi si opererà a Barcellona, in una clinica ben conosciuta dal fuoriclasse argentino. Sicuramente, si tratta di un gesto molto bello indicativo da parte della Pulce, che vede in Carboni grandissime qualità. Il ragazzo dovrà stare fermo adesso per molto tempo, ma sia Inter che Marsiglia lo assisteranno durante questo percorso.