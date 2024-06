Carboni confermato nella lista Golden Boy 2024! L’Inter se lo gode

Inizia oggi il premio Golden Boy organizzato da Tuttosport per assegnare il miglior giovane talento della stagione calcistica appena conclusa. Presente nei primi cento nomi anche il giovane dell’Inter, Valentin Carboni, proprio come la passata edizione.

GRANDE SODDISFAZIONE – Il Golden Boy, istituito nel 2003 dal quotidiano sportivo italiano Tuttosport, premia il miglior giovane Under-21 che milita nelle massime serie dei campionati europei. Essere inclusi in questa lista significa essere riconosciuti come talenti emergenti destinati a lasciare un segno nel calcio. Nella giornata di oggi, a Solomeo, è stata svelata la lista dei 100 candidati al Golden Boy 2024. Tra questi la conferma del giovane Valentin Carboni cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e in prestito nell’ultima stagione al Monza.

Carboni riconfermato nella lista Golden Boy

INTER OSSERVA – Valentin Carboni, noto per il suo talento eccezionale e per le sue prestazioni di alto livello, ha catturato l’attenzione degli esperti del settore con le sue abilità messe in mostra nel corso dell’ultima stagione in prestito al Monza, suscitando successivamente anche l’interesse di numero club di prima fascia. La conferma di Carboni nella lista dei migliori giovani è un ulteriore riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione. La cerimonia al Teatro Cucinelli ha rappresentato un momento di celebrazione per tutti i giovani talenti presenti, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza di investire nel futuro del calcio e nel sostegno dei giovani giocatori. La lista dei candidati al Golden Boy 2024 offre una panoramica dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo, creando un clima di eccitazione e anticipazione per il futuro del calcio mondiale.