Carboni al Cagliari rimandato: la chiave per aiutare il vivaio Inter − CdS

Franco Carboni è passato dall’Inter al Cagliari in questa sessione estiva di calciomercato. Prima esperienza tra i grandi per il laterale argentino, ma al momento fatica ad emergere

RIMANDATO − Carboni è sceso in Serie B al Cagliari per cominciare la sua avventura tra i grandi. Il laterale argentino, in prestito dall’Inter, al momento non sta convincendo il club sardo. Difficoltà legittime vista la giovane età. In casa Cagliari starebbero dunque pensando ad un nuovo piano per aiutarlo nella crescita senza causargli troppi assilli e grattacapi. L’idea è quella di mettergli davanti un collega più esperto. Sono due i nomi sulla lista del DS Stefano Capozucca: Nicola Murru e Matteo Barreca.

Fonte: Corriere dello Sport − Giuseppe Amisani