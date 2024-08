Carboni, arriva la scelta di De Zerbi per Brest-Olympique Marsiglia

Valentin Carboni ha avuto qualche problemino di natura fisica nell’ultima settimana. Roberto De Zerbi ha fatto la sua scelta in occasione della partita tra Brest e Olympique Marsiglia.

RIMANDATO – Ad appena tre giorni dalla conferenza stampa di presentazione di Valentin Carboni in Francia arriva già la prima notizia non proprio positiva. Il giovane classe 2005 salterà la partita d’esordio in Ligue 1 tra Brest e Olympique Marsiglia in programma quest’oggi alle ore 17. L’argentino in prestito dall’Inter ha preso una botta in allenamento e non è riuscito a recuperare in tempo. Carboni non è perciò nemmeno tra i convocati per il match odierno. Dovrebbe comunque tornare disponibile per la prossima giornata, dove probabilmente ci sarà il suo definitivo esordio.