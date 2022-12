Carboni apre la domenica dei prestiti Inter. Ma non dal primo minuto

Nella domenica di Serie B, sono cinque i giocatori dell’Inter impegnati. A aprire ci pensa Franco Carboni in Cagliari-Perugia, alle 12.30. Tuttavia, non dal primo minuto.

