Carboni ancora titolare ma il Cagliari perde: festa Ascoli

Carboni continua a fare esperienza, ma il suo Cagliari non sta certo rispettando le aspettative in Serie B. I sardi, col prestito Inter titolare, perdono 2-1 ad Ascoli nel posticipo della decima giornata.

ANCORA KO – Serata discreta per Franco Carboni ma pessima per il Cagliari. I rossoblù perdono 2-1 in casa dell’Ascoli, nel posticipo della decima giornata di Serie B, e restano a metà classifica. Il prestito Inter gioca titolare ed è protagonista al 26’ di un grande salvataggio su cross da sinistra. Il danno lo fa poco dopo il resto della difesa, addormentandosi e permettendo a Christopher Lungoyi di inserirsi ed essere toccato da Boris Radunovic per un rigore incredibilmente ingenuo. Dal dischetto Federico Dionisi spiazza il portiere per l’1-0. Un altro errore, incostruzione dal basso sempre con Radunovic, favorisce il 2-0 di Pedro Mendes (81’) quando Carboni è già uscito, sostituito al 75’ da Antonio Barreca. A quattro minuti dal termine accorcia Leonardo Pavoletti, sfruttando un’uscita maldestra del portiere dell’Ascoli Enrico Guarna, ma il Cagliari non riesce a completare la rimonta. Questo nonostante il doppio giallo a Nicola Falasco al 95’.