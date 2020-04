Carboni: “Anche il mio secondo figlio andrÃ  all’Inter. Pagati diritti”

Carboni: “Anche il mio secondo figlio andrà all’Inter. Pagati diritti”

Condividi questo articolo

Franco Carboni si è trasferito a gennaio nelle giovanili dell’Inter (vedi articolo). È il figlio di Ezequiel, ex centrocampista argentino del Catania ora allenatore del settore giovanile degli etnei, ha parlato al sito argentino Diario de Jornada annuncia che anche Valentin, suo secondogenito, sarà nerazzurro.

AFFARE DI FAMIGLIA – Ezequiel Carboni parla del figlio Franco, ora all’Inter: «È un passaggio molto grande per lui, perché riceverà maggiori conoscenze per migliorare come calciatore. Trasferimento avvenuto a titolo gratuito, però pagando al Lanus i diritti di formazione. Anche Valentin (il secondo figlio di Carboni, ndr) passerà all’Inter a luglio, e pure qui il Lanus otterrà la sua parte».

Fonte: DiarioDeJornada.com