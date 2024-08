Carboni: «A Marsiglia per la storia del club e l’allenatore. Concentrato»

Valentin Carboni è stato presentato quest’oggi dall’Olympique Marsiglia in conferenza stampa. Il calciatore ha detto questo ai giornalisti dopo il passaggio dall’Inter.

Perché hai scelto l’Olympique Marsiglia?

Sicuramente ha inciso che ci sono molti argentini qui a Marsiglia. Per me è importante avere amici e conoscenti che ti aiutano per l’ambientamento. Sono qui anche per quello che rappresenta l’Olympique Marsiglia e per l’allenatore che mi ha voluto molto. Voglio ripagare la fiducia.

Come è andata la stagione a Monza? Hai giocato con gente come Pessina, Dany Mota e altri.

La scorsa è stata una bella stagione, molto difficile. Era una squadra nuova, il campionato lo conoscevo ma il passo è stato molto difficile. Ringrazio il Monza per quanto ha fatto per me, è stato il mio campionato tra i professionisti.

In che modulo puoi giocare Carboni? E sei pronto per la partita di sabato?

Posso giocare nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3. Gioco dove il mister serve, sicuramente dietro la punta mi piace di più. Seguo quello che mi dice il mister e sono pronto per la partita di sabato.

Il tuo ambientamento come va?

Va bene l’allenamento. Va tutto al meglio.

Come gestirai la pressione qui a Marsiglia?

A me è successo tutto molto velocemente. Cerco di essere sempre con la testa sugli obiettivi personali e del club. Ho la famiglia che mi aiuta molto in questo, so che non è facile. Ci sono tante aspettative su di me, cerco di divertirmi e fare del meglio.

Cosa hai imparato dalla Copa America e da giocatori come Messi e Lautaro Martinez?

Avere l’opportunità di giocare la Copa America è stato incredibile. Non la dimenticherò mai. Un’esperienza molto bella. Ovviamente con questi calciatori si impara molto. Ho cercato di imparare molto dai giocatori in campo e dagli allenamenti.

Quali sono le tue caratteristiche, come ti definisci da calciatore?

Mi piace l’uno contro uno, mi piace servire i compagni e dare una mano nella fase difensiva. Devo migliorare tante cose e sono qui per migliorare ogni giorno. Voglio esprimermi al massimo.