Carbone: “Via dall’Inter? Sono stato scemo! Hodgson out, cambiava tutto”

Carbone ha parlato del suo addio all’Inter e svela il legame con la società nerazzurra. In particolare, l’ex attaccante si rammarica per la sua partenza. Di seguito le sue dichiarazioni anche su Hodgson: il cambio in panchina avrebbe cambiato tutto

ERRORE DECISIVO – Benito Carbone ripercorre la sua storia in maglia nerazzurra a “Calciomercato.com”: «Lasciare l’Inter? Continuo a dirmelo da anni, che scemo sono stato. L’errore più grande della mia carriera è stato andare via all’Inter con la numero 10 sulle spalle, nella mia squadra del cuore. Decisi di andare via, capitò l’occasione di fare l’esperienza inglese. Ero arrabbiatissimo perché non riuscivo a esprimermi come avevo fatto prima, nel nuovo ruolo. Dovevo rimanere lì, sarebbe cambiato tutto poi quando è andato via Hodgson. Le maglie a cui sono più legato sono tre: Torino, Napoli e Inter, per quello che mi hanno dato emotivamente e calcisticamente. Per ogni maglia ho un affetto comunque».