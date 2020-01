Carbone: “Sanchez titolare? Partita giusta per valutarlo. Condizioni…”

Condividi questo articolo

Carbone è presente al Meazza per Inter-Cagliari di Coppa Italia. A pochi minuti dal via l’ex numero 10 nerazzurro si è soffermato sulla scelta di Conte di lanciare Sanchez titolare.

I CAMBI – Benito Carbone presenta Inter-Cagliari parlando delle scelte di formazione: «Intanto Alexis Sanchez, sicuramente, è dentro per valutare le condizioni. È da tanto tempo che non gioca, è giusto che in una partita del genere si dia la possibilità ai giocatori di poter far gamba. Si comincia a giocare ogni tre giorni, è giusto che l’allenatore dia la possibilità a tutti i giocatori di poter stare bene. Coppa Italia? Quando giochi contro l’Inter dai sempre il massimo, vuoi battere la squadra più forte e con più blasone. Direi che è una partita che non è scontata per nulla, anzi sarà una partita bella da vedere. Il Cagliari sta facendo molto bene, sta facendo un calcio bellissimo da vedere e sta facendo risultati importanti, a parte le ultime tre. Sarà una partita molto tirata, anche perché con Antonio Conte non te lo puoi permettere. Anche ai giocatori che oggi giocano per la prima volta chiederà tantissimo, per dimostrare che ci sono e che possono dimostrarlo anche in campionato. Sanchez? Io l’avrei fatto partire assolutamente dall’inizio, anche perché è una partita alla sua portata. Anche se manca da tanto tempo è la partita giusta per valutare le sue condizioni fisiche, è giusto che gli dai la possibilità di partire dall’inizio dopo tanto tempo. È un giocatore di qualità, si sposa benissimo con Romelu Lukaku. Può attaccare la profondità quando lui viene incontro, credo che anche loro due possono essere una coppia importante lì davanti».