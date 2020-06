Carbone: “Napoli-Inter calcio estivo. Basso livello ma importante! Conte…”

Carbone – ex centrocampista dell’Inter -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, non si sbilancia sul risultato di Napoli-Inter, partita che vivrà da telespettatore come doppio ex. Anzi, neanche riesce a immaginarsela visto lo scenario

CALCIO ESTIVO – Pur essendo favorevole alla ripartenza del calcio dopo lo stop per Covid-19, Benny Carbone non sa proprio cosa aspettarsi dal “debutto” dell’Inter in Coppa Italia: «Sarà una partita surreale che ti porta a pensare che non vedremo le solite squadre. Si giocherà senza tifosi. Per i giocatori è la prima partita. Le due squadre sono di grande livello, ma non giocano a calcio da tanto tempo. Come immagino Napoli-Inter? Non lo so, davvero. Sarà una partita strana. Da calcio estivo. Sembrerà una partita di basso livello, ma è veramente importante. C’è in palio una posta pesante. Antonio Conte in questi casi, così come Gennaro Gattuso, troverà la giusta grinta. Già nelle partite estive entrambi hanno la giusta carica. Conte è affermato, ha vinto tanto. Gattuso ha già fatto bene al Milan così come a Napoli nell’ultima parte. Un bel confronto». Questa l’analisi pre-partita di Carbone su Napoli-Inter, che decreterà la seconda finalista.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo