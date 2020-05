Carbone: “Inter squadra del cuore! Arrivai con 3 grandi campioni. Il n.10…”

Carbone – ex attaccante dell’Inter – è uno dei due protagonisti della quinta puntata di “Inter Calling”, format di Inter TV dedicato ai protagonisti nerazzurri del passato. Il riferimento è la rosa 1995/96 di cui era il numero 10

SOGNO REALIZZATO – Una sola stagione nerazzurra e poco più per Benito “Benny” Carbone, ma significativa e indimenticabile: «Gli anni 90 sono stati un’epoca unica del calcio italiano. C’erano grandi giocatori. Calciatori con tantissima classe che facevano la differenza. Quando sono arrivato io, sono arrivati anche altri grandi campioni all’Inter: Paul Ince, Roberto Carlos e Javier Zanetti. Era una squadra che si stava costruendo e io ho coronato un sogno. L’Inter era la mia squadra del cuore e quella numero 10 l’avevano indossata Evaristo Beccalossi e Dennis Bergkamp, quindi per me è stato un grande onore. Avevamo uno spogliatoio unico, divertente ed era importante anche quell’aspetto perché eravamo come una famiglia. Quando è arrivato Zanetti noi siamo stati in camera insieme per un anno e già lì si vedeva che era un professionista esemplare dentro e fuori dal campo». Questo il ricordo di Carbone, rimasto legato alla società nerazzurra non solo in quanto tifoso, ma anche attraverso il progetto Inter Forever.

Fonte: Inter.it