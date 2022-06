Caravello: «Udogie? C’è l’interesse dell’Inter, profilo raro per il suo ruolo»

L’Inter ha incontrato i rappresentati di Udogie per sondare il terreno sul laterale dell’Udinese. A tal proposito si è espresso su Calciomercato.it, Danilo Caravello, che fa parte dell’entourage del giocatore

TRATTATIVA − Caravello si è espresso sul futuro di Udogie e sull’incontro con l’Inter: «Udogie, trattandosi di un 2002 italiano che ha fatto grandi cose, è entrato nel mirino delle big italiane e europee. Bisogna fare grandi complimenti all’Udinese. Oggi si ritrova un gioiello, vorrebbe tenerlo un altro anno. Essendo un under per quanto riguarda le liste, un profilo raro per il ruolo, ci sono tanti interessamenti concreti. Le trattative sono in fase embrionale, dipenderà dall’Udinese. Trattativa concreta con l’Inter? Non posso rispondere, perché non dipende tutto da noi, ma c’è una società come l’Udinese. L’Inter ha mostrato interesse come altre, più di questo non posso aggiungere».