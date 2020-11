Caravello: “Inter e Juventus lasciano spazio al Milan. Le Nazionali…”

Danilo Caravello

Inter e Juventus in campionato lasciano spazio al Milan e altre sorprese. Ne è sicuro Danilo Caravello, procuratore sportivo italiano intervistato da “TuttoMercatoWeb”.

LOTTA SCUDETTO – Inter e Juventus per lo scudetto, ma al momento le due squadre lasciano spazio a sorprese come Milan e Sassuolo, di questo ne parla l’operatore di mercato, Danilo Caravello: «Inter e Juve hanno lasciato spazio a Milan e Sassuolo che non è una sorpresa. I neroverdi si sono calati nella mentalità trasmessa dall’allenatore».

LE NAZIONALI – Serie A ma non solo, Caravello dice la sua anche riguardo le chiamate delle Nazionali: «È un campionato monco, soggetto a tante variabili a causa del Covid-19, le squadre che mandano i calciatori in Nazionale non sanno come li ritrovano. Per le qualificazioni mi sembra sacrosanto ottemperare agli impegni della Nazionale. Ma la Nations League mi sembra un po’ un problema che potrebbe esporre ad ulteriori contagi. Guardate il caso Vida. Un rischio che non possiamo correre. Oggi è basilare che vada avanti il campionato. Altrimenti rischiamo un altro lockdown anche nel calcio».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo