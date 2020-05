Caravello: “Cavani è uno per far vincere subito...

Caravello prova a spiegare l’eventuale uscita di Lautaro Martinez, direzione Barcellona, con l’arrivo di Cavani all’Inter. L’agente, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha individuato nella necessità dei nerazzurri di vincere qualcosa in tempi brevi una delle chiavi dell’ipotetico cambio in attacco.

MOSSA… PER VINCERE? – Danilo Caravello comprende le eventuali operazioni: «Premetto che Lautaro Martinez, essendo un ’97, è un prospetto che difficilmente si può ritrovare in giro. È chiaro: Edinson Cavani è un grandissimo giocatore, pronto subito, forte e sicuramente da Inter. Lautaro si venderà solo perché l’offerta sarà difficilmente rinunciabile, per cui fra Mauro Icardi e Lautaro Martinez l’Inter porta a casa un tesoretto di centoquaranta-centocinquanta milioni di euro: può andare a fare quei tre-quattro ritocchi per colmare il gap con la Juventus. È giovanissimo ed è un prospetto forte, però quando poi bussa il Barcellona fai fatica, soprattutto a certe cifre. Cavani è un attaccante per vincere subito, ed è quello l’obiettivo dell’Inter».