Caravello (agente): «Inter farà ancora qualcosa in uscita! Casadei…»

INPUT – Simone Inzaghi dichiara chiuso il mercato in uscita, specificando che si tratta di una decisione concordata con proprietà e dirigenza. Secondo l’agente Danilo Caravello, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio: «Credo che l’Inter fino all’ultimo farà ancora qualcosa a livello di uscite perché è quello l’input della società. È chiaro che se si può evitare la partenza di Skriniar e Dumfries è meglio perché la squadra rimane competitiva. Penso che sacrificheranno un giovane come Casadei, magari faranno un’altra operazione e quel piccolo tesoretto potrebbe far mantenere la rosa inalterata. Se dovessero arrivare offerte da capogiro da qui alla fine del mercato poi sarà difficile valutare».