Caracciolo: “Lautaro Martinez l’Inter non può perderlo, se vuole vincere”

Caracciolo, attaccante della Feralpisalò, è stato spesso indigesto per l’Inter da avversario. Ora è “semplicemente” ospite di “Sportitalia Mercato”, dove si è espresso su Lautaro Martinez complici le quotidiane voci su un possibile trasferimento al Barcellona.

IL GIUDIZIO DELLA PUNTA – Da Andrea Caracciolo arriva una valutazione molto positiva nei confronti di Lautaro Martinez: «L’ha dimostrato in campo, è partito in punta di piedi ma sta facendo un campionato straordinario. Però io credo che l’Inter ha dimostrato che vuole tornare a vincere, quindi farà di tutto secondo me per non lasciarselo scappare. Io non lo scambierei con nessuno. La coppia d’attacco con Romelu Lukaku? Hanno dimostrato di trovarsi benissimo in campo, hanno fatto delle giocate che sembrava giocassero insieme da anni. Non andrei a toccare quel reparto: cioè, lo migliorerei e non lo indebolirei, se vogliono vincere la Champions League come dicono. L’Inter è una società che vuole vincere, che sta costruendo per vincere. È vero che ne ha spesi quindici (di milioni per prenderlo dal Racing Club, ndr) e ne incasserebbe cento, ma se va via Lautaro Martinez l’Inter dovrebbe comprare un attaccante che costa quanto lui. Se l’obiettivo è vincere non può lasciarsi scappare uno come Lautaro Martinez».