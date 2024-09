Caputo: «Inter ha una marcia in più. Occhio però ad una squadra»

L’attaccante ex Serie A Francesco Caputo ha espresso il suo parere sulla Serie A di questa stagione in collegamento con Radio Sportiva. Inter giudicata come favorita.

FAVORITI – Ciccio Caputo esprime il suo parere sugli equilibri al vertice della nuova Serie A: «Io penso che in questo momento l’Inter vada proprio ad una marcia in più rispetto agli avversari. Per organico, per gioco, per mentalità, per giocatori e per tutto il resto. Bisogna comunque stare attenti alla Juventus che sta facendo un ottimo percorso. Thiago Motta mi piace tantissimo. Bisogna stare attenti al Napoli, perché conosco Conte e non si arrenderà fino alla fine. Ora è presto per dare un giudizio definitivo, il campionato è appena iniziato ed è tutto aperto»