Caputo: «Darò tutto per la Sampdoria. Arrivo con lo spirito a mille!»

Caputo in questa sessione di calciomercato è stato ceduto dal Sassuolo alla Sampdoria, prossimo avversario dell’Inter in campionato. L’attaccante barese attraverso i canali ufficiali del club ha parlato del suo trasferimento.

ALLA SAMPDORIA – Caputo, prossimo avversario dell’Inter in campionato con la maglia della Sampdoria, parla del suo trasferimento a Genova: «Sono contento di essere alla Sampdoria, il ds Faggiano mi ha voluto qui e dico grazie anche al presidente Ferrero. Arrivo con lo spirito a mille, c’è grande entusiasmo e non vedo l’ora di vestire la maglia della Sampdoria. I tifosi sono fantastici e il club è storico! Voglio dare tutto per questa maglia. Giocare al Marassi per me è importante perché il clima è bellissimo e non vedo l’ora che arrivi la partita! La Sampdoria è un altro traguardo importante per la mia carriera, ce la metterò tutta».

PUNTO DI RIFERIMENTO – Caputo parla del suo compagno di reparto: «Quagliarella è un punto di riferimento anche per me che arrivo da esperto. Sono orgoglioso di essere in squadra con lui e magari condividere anche il reparto con lui».

Fonte: sampdoria.it