Caputi: «Sorteggio Inter? Le inglesi spauracchio. Ajax e Lille meno terribili»

Massimo Caputi, giornalista, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter con particolare riferimento all’imminente sorteggio per gli ottavi di Champions League

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Massimo Caputi: «Inter? Guardando il quadro del sorteggio, le meno terribili sono Ajax e Lille. Anche se sono squadre che vanno prese con le molle, visto come hanno giocato nel proprio girone. Le inglesi sono uno spauracchio, così come il Bayern Monaco. Arrivare primi o secondi fa la differenza, ma poi ci vuole sempre un pizzico di buona sorte. È chiaro che ci vorrà una grande prestazione, quale che sia l’avversario da affrontare. In Europa il livello sale tantissimo, da tutti i punti di vista. Non basta quanto fatto vedere in Serie A».