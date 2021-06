Caputi: «Sensi e Pellegrini assenze importanti! Grande opportunità per 2»

L’Italia di Mancini si appresta a esordire stasera a Euro 2020 sfidando la Turchia per la prima gara del Girone A nonché partita di apertura della competizione. Massimo Caputi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – dice la sua sulle assenze di Sensi e Pellegrini

ASSENZE – L’Italia di Roberto Mancini sfida la Turchia stasera allo stadio Olimpico di Roma per la gara di apertura di Euro 2020. Secondo Massimo Caputi, le assenze dell’interista Stefano Sensi e del romanista Lorenzo Pellegrini rischiano di pesare: «Sensi e Pellegrini sono due assenze importanti perché davano alternative alla nostra Nazionale, anche come soluzioni in corso di partita. Quindi Matteo Pessina e Gaetano Castrovilli hanno una grande opportunità, cioè sostituire questi due titolari per dare qualità e imprevedibilità».