Caputi: «Inter, pure Champions League lontana. Col Napoli delicatissima»

Massimo Caputi ritiene molto delicata per l’Inter la sfida contro il Napoli alla ripartenza del campionato. Nerazzurri obbligati al successo anche perché neanche il posto in Champions League è scontato

MATCH CLOU − Massimo Caputi ha parlato dello scontro diretto del 4 gennaio: «Protagonisti Inter-Napoli? Ce ne saranno tanti. Se il Napoli ritrova Osimhen e Kvaratskhelia questi vanno osservati perché possono cambiare le sorti di una partita come questa, delicatissima soprattutto per l’Inter. Se perdesse, rimarrebbe solo la Champions che non è neanche così scontata». Le sue parole a Tmw radio.