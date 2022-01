Caputi: «Inter, nome di Caicedo non a caso. C’è un giocatore insostituibile»

Massimo Caputi, in collegamento su Sky Sport 24, ritiene Caicedo un buon nome per rinforzare l’attacco nerazzurro. Poi, sull’insostituibile in casa nerazzurra non ha dubbi

MERCATO − Caputi sui possibili rinforzi per Inzaghi: «C’è un giocatore che non ha sostituti nell’Inter, è Marcelo Brozovic. Se dovessi preoccuparmi sul mercato è di uno che possa prenderne il posto. Sugli esterni si può intervenire ma penso che ci siano i sostituti per uno/due partite. In attacco, credo che qualcosa manchi. Il nome di Caicedo non è a caso, per le caratteristiche che ha sa il suo ruolo e in area si può far sentire, vedo l’attacco da rinforzare più che altro».