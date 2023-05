Caputi: «Inter ha solo un modo per salvare la stagione! Inzaghi…»

Massimo Caputi, in collegamento su TMW Radio, ha parlato dell’Euroderby fra Milan ed Inter in programma domani sera. Il giornalista individua

STAGIONE – Questo il commento di Caputi: «Leao? L’assenza o presenza del portoghese cambia la partita che può fare il Milan. Se non sta bene, sarebbe un rischio doppio farlo giocare, perché il rischio di perderlo ancora per il finale di stagione sarebbe imperdonabile. Lui sposta, è un giocatore di grandissima qualità che può spaccare ogni tipo di difesa. Senza di lui devi fare un partita di corsa, sacrificio, ma ha le qualità per battere l’Inter a prescindere. Inzaghi o Pioli, chi rischia? Entrambi perché nessuno dei due è sicuro di andare in Champions col campionato. Come opportunità ne ha di più l’Inter, che è avanti in campionato. E con o senza Leao l’Inter parte comunque in vantaggio. Avrebbe più da perdere Pioli, ma credo anche che queste partite siano di un’importanza incredibile e possono avere ripercussioni nel finale. Inzaghi, che sembrava fuori, per assurdo ha più chance di rimanere conquistasse una finale di Champions e finisse bene con Coppa Italia e posizione in campionato tra le prime quattro. Inter? L’Inter ha la rosa più forte, ce l’ha eccome. L’Inter ha la rosa più forte, seguita dalla Juventus. Domenica aveva in panchina Lautaro Martinez, Mkhitaryan, De Vrij, ha alternative sulle corsie esterne, sui centrali. Credo che l’unico modo per salvare la stagione è andare bene in Coppa. Inzaghi lo scorso anno ha buttato il campionato e questo lo ha perso mesi fa ed è un vero peccato che l’Inter non può permettersi».