Caputi: «Coppe Italia contentino per l’Inter. Inzaghi ha fatto meno»

Massimo Caputi è incredibilmente polemico su TMW Radio nei confronti di Simone Inzaghi e dell’Inter nonostante la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina.

ASPETTATIVE – Caputi sottolinea le criticità per l’allenatore dell’Inter: «Le Coppe Italia vinte con la Lazio hanno un valore diverso, erano un obiettivo. Per l’Inter sono un contentino in Italia, per il materiale che ha a disposizione Inzaghi ha ottenuto il massimo in Champions League. È un mini-torneo dove la squadra deve avere tutti al top fisicamente, si gioca in periodi diversi e avvantaggia. In ambito italiano Inzaghi ha fatto meno di quello che poteva con l’Inter, in Europa sarebbe un’impresa battere il Manchester City. Inzaghi è un ottimo allenatore, ma deve crescere per migliorare in campionato, soprattutto nella gestione dei giocatori».