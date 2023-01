Caputi: «Anti-Napoli? Sulla carta l’Inter! Champions League, lotta aperta»

Massimo Caputi intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della lotta scudetto in Serie A, con il Napoli capolista. Il giornalista individua nell’Inter la principale rivale degli azzurri

ANTI-NAPOLI − Massimo Caputi ha parlato della lotta scudetto in Serie A: «Lotta scudetto? Vedo una bella lotta per il secondo posto. Sembro presuntuoso, ma se non succede qualcosa di clamoroso la lotta è solo per quello, non per il primo. Tutte queste squadre hanno dei problemi, secondo me sarà avvincente la lotta per arrivare secondo, terzo e quarto, e non escludo che Inter, Milan e Juve abbiano tre avversarie di in Lazio, Roma e Atalanta. E ora tornano le coppe, non è da tralasciare. La Champions League porta via tante energie. Se la giocheranno. Io non credo ad un’anti-Napoli, anche se sulla carta la più attrezzata è l’Inter. Lotta Champions? Per le prime tre posizioni è aperta a sei squadre. Io non credo oggi che Milan, Inter e Juve siano sicure oggi di fare meglio di Roma, Lazio e Atalanta. E un campionato incerto, perché tutte hanno dei problemi. Il Napoli gioca e ha un rendimento che non ha eguali. Le altre sono tutte squadre imperfette. Vediamo cosa succede nel girone di ritorno che sarà molto equilibrato».