Capuano: «Zhang-Inter? L’esatta eredità economica la vedremo più avanti»

Capuano è ritornato sull’uscita di scena di Zhang dall’Inter. Il giornalista si pronuncia sull’ormai ex presidente del club nerazzurro.

CAMBIO PROPRIETÀ – Su Top Calcio 24, si discute di Steven Zhang e della sua uscita dal club nerazzurro. L’intervento di Giovanni Capuano: «Reputazione Zhang? Uno che ha in giro delle cause per debiti non pagati e non riguarda l’Inter, quello sull’Inter in realtà lo ha ripagato e da questo punto di vista è stato un debitore fedele. L’Inter non era di Steven Zhang, l’Inter era della famiglia Zhang che ha mandato Milano questo ragazzo laureato di 30 anni a vivere lì. A sua volta, la galassia Suning sta avendo un sistema economico che noi non conosciamo e ha lasciato che l’uscita dalla famiglia Zhang fosse attraverso un escussione. Dobbiamo anche immaginare che alla fine è stata anche una scelta. Non c’è notizia di causa legale o tentativo di far valere un qualsiasi diritto. Vedremo esattamente tra qualche anno l’eredità economica che ha lasciato Zhang. Perché poi ci sono cose oggettive dal punto di vista sportivo. Ossia che l’Inter ha aumentato il proprio ranking Uefa e a giugno 2025 andrà a fare il Mondiale per Club. Quando Zhang prende l’Inter da Thohir, si diceva che avesse preso un club pur sempre storico e di prestigio ma in una fase calante della propria storia».