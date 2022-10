Capuano: «Zhang deve chiarezza ai tifosi, Skriniar rinnovo difficile!»

Giovanni Capuano, ospite di Sportitalia Calciomercato ha parlato di Inter. Il tema principale è il mercato, con il rinnovo di Skriniar sotto i riflettori.

SKRINIAR – Giovanni Capuano ha parlato a Sportitalia della situazione in casa Inter: «L’Inter su Skriniar si è incartata quest’estate. Ha fatto capire che il suo rinnovo fosse una formalità e per questo rifiutare 50 milioni dal PSG. Il 2 settembre si è capito che non si trattava di una formalità. A me pare che l’Inter giochi fuori casa la partita del rinnovo di Skriniar. Non significa che la perderà, ma non è semplice». Così su Milan Skriniar.

SOCIETÀ – Capuano ha poi continuato parlando invece della società nerazzurra: «La data importante per il futuro dell’Inter è gennaio 2024. Scadrà il prestito di Oaktree. Si capirà che strada verrà presa. Va però detto che è indiscutibile che i sei anni della famiglia Zhang abbiano migliorato l’Inter. Oggi l’Inter ha una squadra con giocatori di grandissima qualità. Giocatori che quando poi vanno sul mercato hanno valori importanti. Questo è il frutto di una serie di investimenti. Zhang però deve chiarezza ai tifosi dell’Inter. È giusto che facciano i propri interessi, però è giusto che se la storia è finita, si chiuda salvaguardando il futuro dell’Inter». Queste le parole del giornalista nel suo intervento a Sportitalia.