Capuano: «Vedo difficile ribaltone dell’Inter. Coppa Italia non un dettaglio»

Giovanni Capuano, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha commentato la corsa Scudetto tra Inter e Milan. Il giornalista ritiene difficile un ribaltone in classifica

RIBALTONE DIFFICILE − Per Capuano, la corsa al campionato è ormai già indirizzata: «Il Milan ha fatto una partita di straordinario spessore. E’ ciò che serve per vincere lo Scudetto che ha cambiato padrone la sera di Bologna-Inter. A Verona era secondo me l’ultimo tratto per volata finale. I nerazzurri hanno la finale di Coppa Italia che non è sicuramente un dettaglio e teoricamente l’Inter potrebbe scendere in campo a +5 a Cagliari. La vedo veramente difficile che l’Inter possa ribaltare l’esito».