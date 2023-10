Capuano: «Torino-Inter? Ecco cosa deve fare chi vuole lottare»

È il giorno di Torino-Inter, la partita che fa ripartire la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Il giornalista Capuano, in conclusione del programma Aspettando il weekend su Sportitalia, cerca di spiegare come affrontare il match dell’Olimpico.

TRE PUNTI NECESSARI – L’Inter riparte in casa del Torino, dopo una sosta passata a -2 dal Milan. Il distacco in classifica, secondo Giovanni Capuano, deve essere una molla: «Ha quei due punti buttati via col Bologna che deve andare a recuperare, in una partita non semplice. Ma che una squadra che punta a maggio di essere lì a lottare per lo scudetto non deve sbagliare».