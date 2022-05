Capuano: «Tifoso Inter ha già metabolizzato lo Scudetto perso a Bologna!»

Giovanni Capuano, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso sugli stati d’animo del tifoso dell’Inter e di quello del Milan. Meno ansia, a detta sua, per il primo

DUE PUNTI DI VISTA − Il pensiero di Capuano sul sentimento delle due tifoserie: «Le prossime 54 ore sono terribili per i tifosi del Milan, hanno una condizione privilegiata per la classifica. Quelli dell’Inter credo abbiano già metabolizzato a Bologna il senso di aver buttato via lo Scudetto. Quello del Milan è a un bivio perché rimarrà per sempre nella vita. Tipo il 5 maggio. Capisco la difficoltà di superare queste 54 ore anche se il Milan arriverà abbastanza favorito».