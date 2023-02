Capuano su Inzaghi: «Inter conferma limiti, ma processo non ha senso!»

L’Inter ha perso sul campo del Bologna giocando malissimo e proponendo poco anche dal punto di vista dell’atteggiamento. Capuano spezza una lancia a favore di Inzaghi, preso di mira dalle critiche nelle ultime ore

PROCESSO – L’Inter conferma di non riuscire a tenere la concentrazione dopo una bella e importante vittoria, come quella ottenuta contro il Porto, cadendo sul campo del Bologna. Secondo Giovanni Capuano, non ha senso riaprire il processo a Simone Inzaghi: “L’Inter ha giocato male confermando i limiti di questa stagione, ma ricominciare il processo a Inzaghi che era stato sospeso dopo la vittoria col Porto, in attesa magari di sospenderlo nuovamente tra qualche giorno, non ha davvero senso”, queste le parole del giornalista.