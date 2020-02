Capuano stupito: “Colpito da Agnelli su Conte-Inter. Più facile smentire…”

Capuano – giornalista di “Panorama” -, ospite negli studi di “Monday Night” su Sportitalia, racconta le sensazioni dopo aver intervistato Agnelli, che ha scelto di aprire la settimana di Juventus-Inter rispondendo anche alla curiosità sul grande ex Conte

AGNELLI STRATEGA – La settimana più importante della stagione nerazzurra per Giovanni Capuano combacia anche con quella bianconera: «Le parole di Andrea Agnelli (vedi dichiarazioni, ndr) arrivano a 48 ore dall’inizio del ciclo su cui la Juventus fonda la propria stagione. Prima di sfidare il Lione in Champions League e poi l’Inter in Serie A. Nulla mi sembra casuale, il presidente bianconero ha voluto piantare dei paletti ben saldi. E anche aprire un ombrello protettivo su Maurizio Sarri, che è al centro della critica, anche all’interno dell’ambiente stesso. Le cose che ha detto di Antonio Conte… A me ha colpito molto il punto in cui Agnelli ha detto che Conte è un professionista che ha scelto la sfida che lo affascinava di più, ovvero l’Inter. Ci sono stati solo due-tre passaggi per parlare dell’ipotesi di un ritorno di Conte alla Juventus, ma oggi sarebbe stato più facile smentire». Questo il pensiero di Capuano dopo il face to face avuto con il Presidente bianconero Agnelli.