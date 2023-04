Capuano: «Squalifica Lukaku? Lui unica vittima, persa occasione!»

Capuano ritiene sbagliata la decisione della Corte d’Appello di non revocare la squalifica a Romelu Lukaku. L’attaccante belga salterà il match di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus (vedi articolo).

PERSA OCCASIONE − In collegamento su Tutti Convocati, Giovanni Capuano si scaglia contro la decisione di non annullare la squalifica a Lukaku: «Si è persa una grandissima occasione, i referti e i video ci hanno dimostrato che non erano migliaia di tifosi a ululare a Lukaku, ma una trentina e quindi era una follia la chiusura della curva, ma gli stessi video ci raccontano che quei cori Lukaku li ha subiti. Dunque, l’unica vittima è proprio l’attaccante belga. L’Italia ha perso un’altra occasione. So che gli juventini godono, ma non è una questione di tifo. Non è stato giusto punire Lukaku».