Capuano spara e non ha dubbi: «Napoli favorito per lo scudetto»

Antonio Conte e il Napoli non hanno sfruttato la possibilità di salire a -1 dall’Inter in cima alla classifica. Giovanni Capuano comunque spara la sentenza su X.

PARTITE – Il weekend di Serie A non ha cambiato gli equilibri in classifica. L’Inter ha pareggiato a Parma prendendo due gol nel secondo tempo e non sfruttando il calendario favorevole della giornata. Il Napoli invece, a distanza di due giorni, non ha colto l’occasione di salire a -1. Solo 1-1 con il Bologna, che ha trovato il gol del pareggio con Dan Ndoye. Santiago Castro ha avuto anche la chance per segnare la rete del vantaggio, ma Simone Scuffet si è salvato clamorosamente.

Conte e il Napoli fermati dal Bologna! Capuano sorprende e dà la sentenza

SENTENZA – Adesso il calendario favorisce sicuramente la squadra di Antonio Conte. Nessuno scontro diretto d’ora in poi, Empoli in casa e Monza quasi già retrocesso fuori nelle prossime due gare. L’Inter invece deve ancora affrontare Bologna al Dall’Ara, Lazio e Roma, ma ha comunque tre punti di vantaggio in classifica. Giovanni Capuano spara la sentenza sulla base di questo finale di campionato e delle gare che mancano: «Il Napoli esce dall’ultimo turno nettamente sfavorevole mantenendo il distacco di 3 punti dall’Inter. Da qui in poi calendario molto sbilanciato. Conte favorito per lo scudetto»