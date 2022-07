Capuano: «Skriniar? Marotta costretto a rifare progetto dalle fondamenta»

L’Inter ha lavorato bene sul mercato in entrata, con quattro colpi già annunciati, adesso però bisognerà fare i conti con una cessione in particolare, ossia quella di Skriniar. Giovanni Capuano, sulle frequenze di Radio 24, si riaggancia allo slovacco per parlare di ciò che dovrà fare Marotta e dei frequenti rumors su Bremer

FONDAMENTA – L’Inter ha già annunciato quattro colpi in entrata ma è la probabile cessione di Milan Skriniar a tenere banco. Secondo Giovanni Capuano, dare via lo slovacco pone Giuseppe Marotta di fronte a un compito molto arduo: «L’Inter molte cose le ha apparecchiate e devono arrivare a conclusione perché la partenza annunciata di Skriniar costringe Marotta a rifare il progetto dalle fondamenta e per fondamenta si parla del reparto difensivo. Luglio sarà anche il mese dell’Inter. Bremer lo stiamo mandando un po’ ovunque: è la soluzione dell’Inter in caso di partenza di Skriniar, è la soluzione del Napoli, del Milan e della Juventus. È vero che uno ha in tasca 50/60 milioni per fare il mercato però i difensori buoni non sono mille. Ho come l’impressione che Bremer lo stiamo vendendo un po’ ovunque e alla fine lo prende solo uno eh».